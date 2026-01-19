Franca pritet të refuzojë ftesën e SHBA-së për t’u bashkuar me Bordin e Paqes për Gazën
Franca nuk ka ndërmend të pranojë ftesën e Presidentit amerikan, Donald Trump, për t’u bashkuar me një Bord Ndërkombëtar të Paqes, i cili synon zgjidhjen e konfliktit në Gaza, thanë të hënën për BFM TV burime pranë Presidentit Emmanuel Macron, transmeton Anadolu.
Franca “nuk ka ndërmend, në këtë fazë, të japë një përgjigje të favorshme” ndaj ftesës amerikane, shtoi një burim.
“Statuti shkon përtej vetëm kuadrit të Gazës. Ai ngre çështje të mëdha, veçanërisht për sa i përket respektimit të parimeve dhe strukturës së Kombeve të Bashkuara, të cilat në asnjë rrethanë nuk duhet të vihen në dyshim” shtoi burimi.
Ministria e Jashtme gjithashtu tha në një deklaratë të transmetuar nga BFM se po shqyrton dispozitat e tekstit të propozuar dhe riafirmoi përkushtimin e saj ndaj Kartës së OKB-së. “Ajo mbetet gurthemeli i multilateralizmit efektiv, ku ligji ndërkombëtar, barazia sovrane e shteteve dhe zgjidhja paqësore e mosmarrëveshjeve kanë përparësi mbi arbitraritetin, politikën e fuqisë dhe luftën”, thuhet nga ministria.
Shtëpia e Bardhë njoftoi të premten formimin e Bordit të Paqes, duke thënë se ai synon të “luajë një rol thelbësor në zbatimin” e 20 pikave të planit të Trump për të përfunduar përfundimisht luftën e Izraelit në Gaza dhe për të rindërtuar Rripin, si dhe për “të siguruar mbikëqyrje strategjike, mobilizimin e burimeve ndërkombëtare dhe përgjegjësinë gjatë tranzicionit të Gazës nga konflikti në paqe dhe zhvillim”.
SHBA-ja gjithashtu njoftoi krijimin e një Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës për të zbatuar fazën e dytë të Planit të Përgjithshëm të Trumpit për përfundimin e konfliktit në Gaza, së bashku me një Bord themelues Ekzekutiv dhe një Bord Ekzekutiv të Gazës për të mbështetur komitetin.