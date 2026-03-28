Franca prezanton paketë emergjente prej 80 milionë dollarësh kundër rritjes së çmimeve të energjisë
MARKETING
Qeveria franceze ka nisur një plan emergjent mbështetjeje prej 70 milionë eurosh (80 milionë dollarë) për të mbrojtur sektorët kyç nga një “krizë e paqëndrueshmërisë së çmimeve” e shkaktuar nga lufta në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
MARKETING
Sipas qeverisë franceze, paketa synon sektorët e transportit, bujqësisë dhe peshkimit.
Zyrtarët francezë thanë se kjo masë është thelbësore për të mbrojtur “sovranitetin ushqimor” të Francës dhe për të siguruar funksionimin normal të ekonomisë kombëtare.
Sipas masave, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të transportit rrugor do të përfitojnë 50 milionë euro ndihmë, ekuivalente me një pagesë fikse prej 0.20 euro për litër.
Fermerët do të përjashtohen nga taksat për naftën bujqësore për një muaj. Ndërkohë, sektori i peshkimit ka përfituar 5 milionë euro për të kompensuar kostot e karburantit, të cilat tani përbëjnë 35 për qind të shpenzimeve të tyre operative.
Qeveria tha se po ofron një “mbështetje financiare” për bizneset në vështirësi, duke përfshirë shtyrjen e pagesave të sigurimeve shoqërore dhe taksave pa penalitete, si dhe kredi deri në 50 mijë euro për bizneset më të vogla.
Qeveria tha se këto masa specifike për sektorët do të jenë të kufizuara për muajin prill 2026.
Prej gati një muaji, SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer një ofensivë ajrore ndaj Iranit, duke vrarë më shumë se 1.340 persona, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe në aviacion.
Ngushtica e Hormuzit është ndërprerë në mënyrë efektive që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi naftë kalojnë zakonisht nëpër të çdo ditë dhe ndërprerja e saj ka rritur kostot e transportit dhe ka shtyrë lart çmimet globale të naftës.