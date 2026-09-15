Franca paralajmëron shtetasit e saj në Kosovë për 16 shtatorin: Shmangni tubimet

Franca paralajmëron shtetasit e saj në Kosovë për 16 shtatorin: Shmangni tubimet

Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe Franca u ka bërë thirrje shtetasve të saj në Kosovë që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë 16 shtatorit.

Në këshillat e saj për sigurinë në Kosovë, Ministria e Jashtme franceze rekomandon që shtetasit francezë të qëndrojnë larg tubimeve, veçanërisht atyre me karakter politik.

Paralajmërimi vjen në prag të 16 shtatorit, kur në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi në rastin ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së.

Për këtë ditë janë paralajmëruar tubime të mëdha në Kosovë, ndërsa autoritetet kanë marrë masa të shtuara të sigurisë.
Shtetasit francezë këshillohen të shmangin zonat ku priten grumbullime të mëdha dhe të tregojnë vigjilencë gjatë lëvizjeve të tyre.
Ndërkohë, edhe Ambasada e SHBA-së në Prishtinë ka paralajmëruar qytetarët amerikanë për tubimet e 16 shtatorit, duke u bërë thirrje që të shmangin zonat e protestave dhe të kenë parasysh mundësinë e bllokimit të rrugëve dhe pengesave në qarkullim.

Seanca në rastin “Thaçi dhe të tjerët” pritet të nisë në ora 10:00.

MARKETING

Të ngjajshme

BIK-u me vendim: Flamuri i UÇK-së të valojë në çdo minare

BIK-u me vendim: Flamuri i UÇK-së të valojë në çdo minare

Kallëzim i ri penal ndaj Jakimovskit, dyshohet për ndërhyrje në lejet e ndërtimit

Kallëzim i ri penal ndaj Jakimovskit, dyshohet për ndërhyrje në lejet e ndërtimit

MPB: 606 shkelje me skuterë elektrikë gjatë gushtit, 18 skuterë u sekuestruan

MPB: 606 shkelje me skuterë elektrikë gjatë gushtit, 18 skuterë u sekuestruan

Me mbështetjen e Turqisë, nis ndriçimi i ri i Urës së Gurit në Shkup

Me mbështetjen e Turqisë, nis ndriçimi i ri i Urës së Gurit në Shkup

Kallëzim penal ndaj kryetarit të Komunës së Strugës, emëroi joligjërisht një drejtor shkolle

Kallëzim penal ndaj kryetarit të Komunës së Strugës, emëroi joligjërisht një drejtor shkolle

OKB-ja i kërkon Izraelit të mos pengojë hetuesit: Mbi 8 mijë persona dyshohet se janë nën rrënoja

OKB-ja i kërkon Izraelit të mos pengojë hetuesit: Mbi 8 mijë persona dyshohet se janë nën rrënoja