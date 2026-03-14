Franca ofron të ndërmjetësojë bisedime Izrael–Liban
Franca ka ofruar të presë bisedime në Paris mes Izraelit dhe Libanit, mes tensioneve në rritje përgjatë kufirit.
Në një deklaratë të shtunën, presidenti francez Emmanuel Macron tha se ka biseduar me udhëheqësit kryesorë libanezë, përfshirë presidentin Michel Aoun, kryetarin e parlamentit Nabih Berri dhe kryeministrin Nawaf Salam.
“Dje bisedova me presidentin Aoun, kryeministrin Salam dhe kryetarin e parlamentit Berri”, tha Macron.
Ai tha se nevojiten veprime urgjente për të parandaluar që vendi të zhytet në paqëndrueshmëri të mëtejshme.
“Duhet bërë gjithçka për të parandaluar që Libani të rrëshqasë në kaos”, tha ai.
Macroni gjithashtu i bëri thirrje grupit libanez Hezbollah të ndalë veprimet e tij, ndërsa i kërkoi Izraelit të shmangë përshkallëzimin e konfliktit.
“Hezbollah duhet të ndalë menjëherë përshkallëzimin e pakontrolluar. Izraeli duhet të përmbahet nga nisja e një ofensive në shkallë të gjerë dhe duhet të ndalë sulmet e tij masive”, tha ai, duke shtuar se “qindra mijëra njerëz tashmë janë larguar nga bombardimet”.
Udhëheqja e Libanit ka sinjalizuar se është e gatshme të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta me Izraelin, tha Macron.
“Qeveria libaneze ka shprehur gatishmërinë për t’u angazhuar në diskutime të drejtpërdrejta me Izraelin,” tha ai, duke shtuar se “të gjitha përbërësit e vendit duhet të përfaqësohen në këto bisedime”.
Ai i bëri thirrje Izraelit të marrë pjesë në negociata dhe të punojë për t’i dhënë fund luftimeve.
“Izraeli duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi për të nisur diskutime dhe për të rënë dakord për një armëpushim, për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe për t’u mundësuar autoriteteve libaneze të zbatojnë angazhimet e tyre në favor të sovranitetit të Libanit”, tha ai. “Franca është e gatshme t’i lehtësojë këto bisedime duke i pritur ato në Paris”.
Hezbollahu filloi të godasë objektiva ushtarake izraelite më 2 mars në përgjigje të sulmeve të përbashkëta të ShBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që vranë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei në Teheran, si dhe ndaj sulmeve izraelite në Liban, pavarësisht një armëpushimi të arritur në nëntor 2024.
Izraeli e zgjeroi fushatën e tij po atë ditë me sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe në zona të Libanit jugor dhe lindor.
Më 3 mars, Izraeli gjithashtu nisi një inkursion të kufizuar tokësor në Libanin jugor, paralelisht me fushatën e përbashkët ushtarake me ShBA-në kundër Iranit që kishte nisur më 28 shkurt.
Autoritetet libaneze thanë të enjten se sulmet e zgjeruara të Izraelit kanë vrarë 733 persona, kanë plagosur 1.933 dhe kanë zhvendosur 822.000 të tjerë.