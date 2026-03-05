Franca nuk do të presë avionë ushtarakë amerikanë në bazat e saj në Lindjen e Mesme

Franca nuk do të presë avionë ushtarakë amerikanë në bazat e saj në Lindjen e Mesme, tha të enjten komanda ushtarake franceze, duke mohuar raportimet e mëparshme të mediave, transmeton Anadolu.

“Informacioni për të ashtuquajturat mjete amerikane që po vendosen në bazat tona në Lindjen e Mesme është i pasaktë”, tha një zëdhënës i Shefit të Shtabit të Mbrojtjes.

Megjithatë, avionët ushtarakë amerikanë që do të përdoren për mbështetje operacionale, dhe jo avionë luftarakë, janë autorizuar përkohësisht të stacionohen në Bazën Ajrore Istres në juglindje të Francës, njoftoi ushtria për Franceinfo.

Sipas Forcave të Armatosura Franceze, prania e avionëve është pjesë e një “procedure rutinë në kuadër të NATO-s”, aleancës ushtarake transatlantike që përfshin disa vende evropiane dhe të Amerikës së Veriut.

Duke pasur parasysh tensionet rreth operacioneve të vazhdueshme ushtarake të SHBA-së kundër Iranit, Franca kërkoi që avionët “të mos marrin pjesë në asnjë mënyrë” në operacionet që zhvillohen nga Washingtoni kundër këtij vendi.

Në vend të kësaj, mjetet duhet të përdoren “rreptësisht për të mbështetur mbrojtjen e partnerëve tanë në rajon”, tha zëdhënësi, duke shtuar se Parisi kishte marrë “garanci të plota” se ky kusht do të respektohej.

Sqarimi erdhi pasi raportime të mëparshme kanë pretenduar se avionët amerikanë mund të vendoseshin në baza franceze në Lindjen e Mesme, informacion që u përhap gjerësisht nga disa media përpara se të mohohej nga ushtria franceze.

