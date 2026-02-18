Franca në alarm, stuhia Nils shkakton përmbytje historike
Autoritetet franceze në alarm të kuqe për përmbytje në tre departamente, pasi pasojat e stuhisë Nils po shkaktojnë kaos në të gjithë vendin.
Ujërat e përmbytjes kanë përfshirë banesa dhe kanë izoluar fshatra, pasi lumi Garonne ka dalë nga shtrati, ndërsa hidrologët paralajmërojnë se reshjet bien mbi toka që kanë arritur nivele rekord të ngopjes me ujë.
Météo France njoftoi se alarmi i kuq për përmbytje do të mbetet në fuqi të mërkurën për departamentet Gironde, Lot-et-Garonne dhe Maine-et-Loire, ndërsa numri i departamenteve nën alarm portokalli do të bjerë nga 14 në 12.
Monique Barbut, ministre për tranzicionin ekologjik, tha se do të shpallet gjendje e emergjencës e nevojshme për të përshpejtuar procedurat e sigurimeve, sapo përmbytjet të përfundojnë.
“Personat që ndjekin çështjet klimatike na kanë paralajmëruar prej kohësh se ngjarje të tilla do të ndodhin më shpesh”, tha ajo të martën, një ditë pas vizitës në rajonin e përmbytur Gironde, në një intervistë për kanalin televiziv LCI. Në fakt, e ardhmja ka ardhur tashmë.
Lucie Chadourne-Facon, drejtoreshë e Vigicrues, shërbimit francez për monitorimin e përmbytjeve, tha se seria e reshjeve ka qenë “jashtëzakonisht e madhe” dhe se tokat janë aq të ngopura me ujë sa që edhe 20-30 mm reshje mund të shkaktojnë përmbytje.
“Po përballemi me dy fenomene paralelë”, tha ajo për televizionin BFMTV gjatë fundjavës.
“Fakti që është e përhapur në të gjithë territorin bën që të gjitha lumenjtë e vegjël që kanë reaguar derdhen në lumenjtë e mëdhenj dhe gjithçka rritet përmes përhapjes”, shtoi ajo. “Dhe në të njëjtën kohë, reshjet vazhdojnë të rikthejnë përmbytjet.”
Vigicrues njoftoi se “përmbytje dëmtuese” po ndodhin në lumin Garonne poshtë Agenit dhe janë të rëndësishme në rajonet Marmande dhe Gironde. Edhe pse nivelet e ujit ishin ulur ngadalë pas kulmeve të fundjavës, ato po rriten përsëri në pjesën e poshtme të Garonnës.
Zyrtarët presin përmbytje të mëdha të martën pasdite në lumin Maine, duke përfshirë qytetin Angers dhe gjatë natës në lumin Loire në zonën Ponts-de-Cé. Nivelet e ujit pritet të vazhdojnë të rriten gjatë të mërkurës.
Përmbytjet në Francë vijnë pas një serie stuhish që kanë goditur Portugalin dhe Spanjën, duke shkaktuar të paktën 16 viktima dhe duke detyruar mijëra persona të largohen nga banesat e tyre. Shkencëtarët ende nuk kanë kryer studime për të përcaktuar nëse ngrohja globale ka përkeqësuar përmbytjet, por ata tregojnë lidhjen e njohur në fizikë që ajri i ngrohtë mund të mbajë më shumë lagështi.
Të martën, këshilltarët shkencorë të BE-së u bënë thirrje vendeve të përgatiten për një botë që do të jetë 3°C më e ngrohtë deri në fund të shekullit dyfishin e nivelit të ngrohjes globale që liderët botërorë premtuan të synojnë sipas Marrëveshjes së Parisit të vitit 2015 dhe të testojnë skenarë edhe më ekstremë.
Strategjia kombëtare e Francës për adaptim, e publikuar vitin e kaluar, synon të përgatitet për një ngrohje globale prej 3.2°C, që do të rezultonte në një rritje prej 4°C në territorin kryesor të Francës.
“Tani jemi në një pikë ku këto ngjarje ndodhin me një shpejtësi dhe forcë që nuk i kemi parë kurrë më parë”, tha Barbut për LCI. “Qartë, ajo që duhet të bëjmë tani është të vendosim politika adaptimi që do të na lejojnë të ndërtojmë rezistencë në territoret tona.”