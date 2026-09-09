Franca ndalon mallrat nga vendbanimet ilegale izraelite, kërkon shtrirjen e masës në BE
Franca ka vendosur të ndalojë tregtinë me mallrat me origjinë nga vendbanimet ilegale izraelite në territoret e pushtuara palestineze dhe mbështet shtrirjen e kësaj mase në gjithë BE-në, njoftoi të mërkurën Ministria e Jashtme franceze, transmeton Anadolu.
“Ekziston tani një vendim politik për ndalimin në Francë të produkteve me origjinë nga vendbanimet kolone. Është vendosur dhe është një vendim i rëndësishëm”, tha zëdhënësi Pascal Confavreux.
Vendimi vjen si përgjigje ndaj “përkeqësimit të situatës në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor, intensifikimit të aktiviteteve të vendbanimeve kolone, mundësisë që kjo të bëhet e pakthyeshme dhe mosrespektimit të së drejtës ndërkombëtare në terren”, tha Confavreux.
Ai iu referua veçanërisht planeve izraelite për zonën e vendbanimit E1, duke thënë se thirrjet për tendera të publikuara në gusht për ndërtimin e një pjese të banesave të vendbanimit “kërcënojnë drejtpërdrejt vazhdimësinë territoriale të Bregut Perëndimor dhe, për rrjedhojë, de facto, zgjidhjen me dy shtete”.
“Vendimi që kemi marrë është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, pasi vendbanimet izraelite janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare”, tha Confavreux.
Ai citoi një opinion këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të korrikut 2024, i cili, sipas tij, përcakton një detyrim për të mos ruajtur marrëdhënie ekonomike apo tregtare me Izraelin lidhur me territorin e pushtuar palestinez, kur këto marrëdhënie do të forconin praninë e paligjshme të Izraelit atje.
Confavreux hodhi poshtë përshkrimin e masës si bojkot ndaj Izraelit.
“Kjo masë që ndalon [një tregti të tillë] absolutisht nuk përbën bojkot ndaj shtetit të Izraelit. Ajo synon në mënyrë specifike territoret e pushtuara palestineze”, tha ai, duke theksuar se këto territore “nuk i përkasin territorit të njohur ndërkombëtarisht të Izraelit”.
“Izraeli mbetet një partner ekonomik i Francës dhe ne do të vazhdojmë të punojmë për forcimin e shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare mes dy vendeve tona”, shtoi ai.
Sipas Confavreux, Franca ka kryer tashmë punë të konsiderueshme përgatitore për ndalimin, por nevojiten hapa të tjerë për të përcaktuar hollësitë ligjore dhe teknike, përfshirë gjurmueshmërinë dhe verifikimin e mallrave, mekanizmin ligjor dhe afatin kohor për zbatimin.
Ai tha se Franca dëshiron që masa të shtrihet në gjithë BE-në dhe se po pret një propozim nga Komisioni Evropian.
“Nuk ka shumicë në nivel evropian, ndaj po ecim përpara në nivel kombëtar, kolektivisht me shtetet e tjera”, tha Confavreux.
Ai tha se vendimi u nxit nga “urgjenca në terren, kolonizimi dhe dhuna”, si dhe nga nevoja për të vepruar pavarësisht mungesës së një shumice në nivel të BE-së.
“Komisioni duhet të paraqesë një propozim për të vepruar dhe, në këtë fazë, është Komisioni ai që refuzon dhe kjo është arsyeja pse ne po veprojmë në nivelin tonë”, tha ai.
Confavreux mohoi çdo lidhje mes vendimit dhe zgjedhjeve të ardhshme në Izrael. “Absolutisht jo, absolutisht jo”, tha ai.
Ai tha se masa është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Francës për të ruajtur mundësinë e një zgjidhjeje me dy shtete, në kushtet e intensifikimit të aktiviteteve të vendbanimeve kolone dhe dhunës.
“Zbatimi i së drejtës ndërkombëtare nuk meriton masa hakmarrëse”, tha ai lidhur me mundësinë e një kundërpërgjigjeje izraelite.
– 12 vende shpallin masa ndaj vendbanimeve ilegale izraelite
Ministrat e jashtëm të 12 vendeve njoftuan në një deklaratë të përbashkët të martën se do të vendosin ose do të shqyrtojnë kufizime tregtare ndaj mallrave nga vendbanimet ilegale izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Vendet thanë se veprimet e Izraelit në Bregun Perëndimor po minojnë perspektivat për zgjidhjen me dy shtete dhe theksuan nevojën për të ruajtur mundësinë e krijimit të një shteti palestinez.
Izraeli më pas njoftoi se do të mbyllë konsullatën e Britanisë në Kudsin Lindor të pushtuar, e cila u shërben palestinezëve, në përgjigje të masave të ndërmarra.