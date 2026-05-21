Franca kundërshton çdo rol të mundshëm të NATO-s në Ngushticën e Hormuzit

Franca refuzon çdo rol të mundshëm të NATO-s në sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, duke këmbëngulur se mandati i aleancës nuk shtrihet në Lindjen e Mesme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të enjten, transmeton Anadolu.

Gjatë një konference për shtyp, Pascal Confavreux tha se Parisi kundërshton përfshirjen e NATO-s në operacione që synojnë sigurimin e lundrimit në këtë rrugë detare strategjike, pas veprimeve të Iranit në Ngushticën e Hormuzit.

“Qëndrimi ynë është i qartë dhe i qëndrueshëm: Traktati i Atlantikut të Veriut zbatohet për Atlantikun e Veriut; nuk është as misioni dhe as kompetenca e aleancës për një çështje në Lindjen e Mesme dhe Hormuz”, tha Confavreux.

Deklaratat erdhën dy ditë pasi komandanti suprem i NATO-s në Evropë, gjenerali Alexus Grynkewich, tha se aleanca po “shqyrton” një kontribut të mundshëm në përpjekjet për sigurinë detare në Ngushticën e Hormuzit, megjithëse theksoi se “ende nuk ka planifikim”.

Franca përsëriti se mbetet e përfshirë në një mision shumëkombësh që synon të sigurojë “në mënyrë paqësore” lundrimin detar në këtë ngushticë, një rrugë kyç globale për energjinë.

Në lidhje me Libanin, Confavreux dënoi shkeljet e vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit nga të dyja palët, Hezbollahu dhe Izraeli, veçanërisht në jug të Libanit.

“Shkeljet janë të papranueshme. Ato duhet të ndalen. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të mbrojnë dhe respektojnë civilët”, tha Confavreux.

Ai shtoi se prioriteti i tyre është të sigurohet që armëpushimi të “forcohet” për të lejuar “negociata të drejtpërdrejta” midis Izraelit dhe Libanit, duke e përshkruar këtë si një “mundësi historike”.

