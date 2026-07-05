Franca kalon në çerekfinale, mezi e mposhtë Paraguain
Kylian Mbappe shënoi golin e vetëm të ndeshjes nga pika e bardhë, teksa Franca u kualifikua në çerekfinalen e Kupës së Botës me një fitore të vështirë 1-0 ndaj Paraguait të shtunën mbrëma.
Amerikanojugorët, të cilët kishin befasuar Gjermaninë në raundin e kaluar, pritej të ishin një kundërshtar i pakëndshëm për një nga favoritët e turneut, por gjithsesi ishte befasuese se sa shumë e pati të vështirë reparti sulmues yjor i Didier Deschamps për të krijuar raste në Filadelfia.
Franca pothuajse nuk krijoi asgjë në pjesën e parë dhe kaloi në epërsi vetëm në minutën e 70-të falë një ndërhyrjeje të pamenduar nga Diego Gomez, i cili rrëzoi Desire Doue brenda zonës.
Edhe pse deri në atë moment kishte marrë shumë pak mbështetje nga shokët e skuadrës, Mbappe e shndërroi penalltinë në gol me qetësi, duke thyer më në fund rezistencën e Paraguait.
Skuadra e organizuar mirë e Gustavo Alfaro u përpoq të dilte më shumë në sulm gjatë 20 minutave të fundit të takimit, por asnjëherë nuk u duk se ishte pranë barazimit.