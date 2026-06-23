Franca fiton ndaj Irakut mes stuhisë dhe kualifikohet, dopietë nga Mbappe
Franca ka fituar me rezultatin 3-0 ndaj Irakut duke kryesuar kështu grupin I dhe duke u kualifikuar më tej.
Kapiteni i Francës, Mbappe ishte protagonisti absolut me 2 gola të shënuar, kurse goli i tretë u realizua nga Dembele.Pjesa e dytë nisi me vonesë pasi ndeshja u ndërpre për pak kohë për shkak të motit të keq dhe stuhisë pranë stadiumit ku po luhej ndeshja.
Ndeshja ishte e para në një Kupë Bote që u prek nga një vonesë për shkak të motit. Menjëherë pasi lojtarët u larguan në pushimin e pjesës së parë, turmës iu tha të evakuonte zonën e ulëseve në stadium për shkak të rrufeve pranë Lincoln Financial Field.
As kërcënimi dhe as shiu i rrëmbyeshëm nuk pushuan për më shumë se dy orë.
Kur lojtarët më në fund u kthyen, Mbappe thjesht vazhdoi aty ku e kishte lënë. Dhjetë minuta pas rifillimit, Iraku u shemb. Ahmed Qasem goditi topin nga porta drejt Ahmed Basilës, i cili ishte vetëm disa jardë në të majtë të tij. Ahmed Basilës nuk mundi ta kontrollonte dhe topi ia kaloi Ousmane Dembelës në buzë të zonës prej gjashtë jardësh.
Franca ishte e patëmetë. Michael Olise dërgoi një top të bukur mbi Ahmed Basilën, vetëm për ta parë atë të binte nga traversa. Disa minuta më vonë, Olise i dha një pasim të bukur Dembele në anën e djathtë të zonës dhe Dembele e dërgoi gjuajtjen e tij anash portierit për të shënuar golin e tretë për Francën.