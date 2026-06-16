Franca e nis me fitore Botërorin 2026, Mbappé shkëlqen me dy gola ndaj Senegalit

Franca e nis me fitore Botërorin 2026, Mbappé shkëlqen me dy gola ndaj Senegalit

Kombëtarja e Francës ka siguruar tri pikët e para në Kupën e Botës 2026, pasi mposhti Senegalin me rezultat 3-1 në ndeshjen hapëse të Grupit I.

Pas një pjese të parë të ekuilibruar dhe pa gola, ku të dyja skuadrat krijuan pak raste të rrezikshme, francezët ngritën ndjeshëm ritmin në pjesën e dytë dhe morën kontrollin e plotë të lojës.

Goli i parë erdhi në minutën e 66-të. Pas një aksioni të bukur kolektiv, Michael Olise shërbeu në mënyrë perfekte për Kylian Mbappé, i cili brenda zonës finalizoi me saktësi për avantazhin 1-0.

Senegali mendoi se kishte reaguar menjëherë, kur Nicolas Jackson dërgoi topin në rrjetë vetëm dy minuta më vonë, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.

Franca vazhdoi të dominojë dhe në minutën e 82-të dyfishoi epërsinë. Adrien Rabiot asistoi për Bradley Barcola, i cili kaloi me qetësi portierin Edouard Mendy dhe realizoi për 2-0.

Kur gjithçka dukej e mbyllur, Senegali riktheu emocionet në minutën e pestë shtesë. Ibrahim Mbaye shënoi pas një aksioni individual të shkëlqyer, duke ngushtuar rezultatin në 2-1 dhe duke rihapur përkohësisht ndeshjen.

Megjithatë, shpresat e afrikanëve zgjatën vetëm pak çaste. Në minutën e 90+6, Mbappé vulosi fitoren e Francës me një supergol nga rreth 25 metra, duke lëshuar një goditje të fuqishme që përfundoi në rrjetë dhe la pa asnjë mundësi reagimi Mendy-n.

Me dy gola të shënuar, sulmuesi francez ishte padyshim figura kryesore e takimit dhe dha një sinjal të qartë për ambiciet e tij dhe të Francës në këtë Botëror.

Falë kësaj fitoreje, Franca merr kryesimin e Grupit I dhe konfirmon statusin e një prej favoriteve kryesore për të fituar trofeun.

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