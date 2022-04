Franca e Gjermania i shesin 270 milionë euro armatime Rusisë

Franca dhe Gjermania i kanë shitur Rusisë pajisje ushtarake me vlerë 270 milionë euro, që me shumë mundësi po përdoren në pushtimin e Ukrainës.

Kjo do të ishte e pamundur nëse BE do të respektonte plotësisht embargon për shitjen e armëve për Rusinë pas aneksimit të Krimesë.

Muajin e kaluar, Franca, Gjermania dhe Italia kanë përdorur një hapësirë në sanksionet e vendosura kundër Moskës.

Ato janë 3 nga 10 vendet e BE-së që kanë eksportuar thuajse 350 milionë euro pajisje përfshirë raketa, armë dhe bomba.

Gazeta britanike ‘The Telegraph’ shkruan se 78% e totalit janë furnizime që vijnë nga firma franceze dhe gjermane.

BE ndaloi 8 vjet më parë transferimin dhe eksportimin e të gjithë armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake në Rusi.

Sidoqoftë, këto vende kanë shitur miliona euro pajisje te Rusia duke përdorur teknikalitete për lejimin e kontratave që ishin firmosur para datës 1 gusht 2014.

Vetëm Franca është përgjegjëse për 152 milionë euro shitje si pjesë e 76 licencave për eksport.

Në fillim të këtij muaji u zbulua se BE i ka dërguar Rusisë thuajse 1 miliard euro çdo ditë për energjinë që prej nisjes së luftës në Ukrainë.

Kancelari gjerman, Olaf Sholz po përballet me kritike të forta se nuk po i dërgon armatime të rënda Ukrainës.

Sipas tij dërgimi i tankeve në Kiev është rrezik për përhapjen e luftës bërthamore. /euronews.al/