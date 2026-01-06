Franca e Britania, trupa në Ukrainë/ Asnjë reagim për Groenlandën

Franca e Britania, trupa në Ukrainë/ Asnjë reagim për Groenlandën

Britania dhe Franca do të dërgojne trupa në terren në Ukrainë, si pjesë e një marrëveshjeje të propozuar për armëpushim, e cila mbështetet për herë të parë nga Shtetet e Bashkuara.
Keir Starmer nënshkroi një deklaratë të përbashkët me Francën dhe Ukrainën të martën për të konfirmuar detajet e të ashtuquajturës “Forcë Shumëkombëshe” e vendosur për të ndihmuar në mbështetjen e çdo marrëveshjeje paqeje.

Deklarata hap një rrugë ligjore për forcat britanike dhe franceze që të operojnë në tokën ukrainase për të ndihmuar në rindërtimin e forcave të armatosura të vendit të shkatërruar nga lufta dhe për të ruajtur qiejt dhe detet e tij.

Në një takim të Koalicionit të Vullnetit në Paris, SHBA-të ranë dakord për herë të parë “të mbështesin forcën në rast sulmi”, sipas një deklarate të miratuar nga rreth 40 udhëheqës të qeverive evropiane dhe Kanadasë.
Sir Keir Starmer ka thënë se Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë rënë dakord të krijojnë qendra ushtarake në të gjithë Ukrainën, sapo të arrihet një armëpushim.

MARKETING

Të ngjajshme

Limani në takim me të rinjtë e Gostivarit: Garancia e fitores më 11 janar

Limani në takim me të rinjtë e Gostivarit: Garancia e fitores më 11 janar

Nevzat Bejta takon banorët e Ravenit, premton zhvillim dhe investime pas 11 janarit

Nevzat Bejta takon banorët e Ravenit, premton zhvillim dhe investime pas 11 janarit

Kosova pranon dërgesën të re të sistemeve raketore antitank nga Turqia

Kosova pranon dërgesën të re të sistemeve raketore antitank nga Turqia

Nga Groenlanda te Irani e Meksika, cilat vende do të jenë objektivat e radhës së Trump pas Venezuelës

Nga Groenlanda te Irani e Meksika, cilat vende do të jenë objektivat e radhës së Trump pas Venezuelës

Serbia nuk heq dorë nga “shoku” Maduro

Serbia nuk heq dorë nga “shoku” Maduro

Rusia mbështet “sovranitetin” e Venezuelës, kërkon dialog pas operacionit ushtarak amerikan

Rusia mbështet “sovranitetin” e Venezuelës, kërkon dialog pas operacionit ushtarak amerikan