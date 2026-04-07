Franca drejt krizës energjetike? Rreth 18% e pikave të furnizimit përballen me mungesa të karburanteve
Mungesat janë përkeqësuar në stacionet e karburantit në të gjithë Francën, me rreth 18% të tyre që kanë mbetur pa të paktën një lloj karburanti, tha Ministrja e Energjisë, Maud Bregeon. Kërkesa është rritur për shkak të çmimeve të kufizuara, ndërsa ndërprerjet e luftës në Lindjen e Mesme kanë rritur kostot globale të energjisë.
Ndërprerjet kanë qenë më të theksuara në vendet e operuara nga kompania e madhe e energjisë TotalEnergies, të cilat përbëjnë shumicën e stacioneve të prekura pasi kanë kufizuar çmimet nën nivelet e tregut dhe kanë tërhequr trafik në rritje, tha Bregeon të martën.
Total tha se po mbante një çmim limit prej 1.99 € (2.30 dollarë) për litër për benzinën pa plumb në prill, ndërsa e rriti çmimin limit për naftën në 2.25 €, duke e afruar atë me nivelet e tregut. Kompania kishte paralajmëruar më parë se trafiku në rrjetin e saj është rritur ndjeshëm që nga mesi i marsit, duke paralajmëruar për “tensioni lokal të furnizimit”, veçanërisht për naftën.
Autoritetet kanë fajësuar problemet logjistike të lidhura me ngadalësimin e shpërndarjes gjatë festave dhe jo me mungesën e furnizimit në nivel kombëtar, duke pretenduar se shumica e stacioneve do të rimbushen në ditët në vijim.
Megjithatë, rritja e çmimeve të naftës dhe benzinës ka rritur kostot për bizneset dhe familjet, duke shkaktuar protesta në disa pjesë të Francës. Shoferët e kamionëve dhe firmat e ndërtimit kanë ngritur bllokada rrugore rreth Nantes, ndërsa peshkatarët në Korsikë kanë bllokuar portet. Përgjigja i bëri jehonë protestave të përhapura për çmimet e karburantit që u zhvilluan gjatë lëvizjes së Jelekëve të Verdhë 2018-2019.
Lufta SHBA-Izrael kundër Iranit ka shtuar presionin në tregjet globale të energjisë, duke rritur çmimet e naftës dhe duke rritur kostot e karburantit për konsumatorët në mbarë botën. Konflikti në fakt ka bllokuar rrjedhat përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe që përbën rreth një të pestën e furnizimit global me naftë.
BE-ja është përballur tashmë me pasojat e vendimit të saj për të prerë lidhjet energjetike me Rusinë pas përshkallëzimit të konfliktit në Ukrainë, së bashku me kostot e politikave të saj të tranzicionit të gjelbër.
Komisioni Evropian ka thënë se nuk do të ketë kthim te energjia ruse dhe se do të vazhdojë të ndjekë një heqje të plotë graduale të lëndëve djegëse fosile të vendit deri në vitin 2027. Megjithatë, në fillim të këtij muaji, ai pezulloi planet për një ndalim të plotë të naftës nga Rusia, për shkak të asaj që disa zyrtarë thuhet se e kanë quajtur “zhvillime aktuale gjeopolitike”.