Franca do të nisë mision “mbrojtës” në Ngushticën e Hormuzit
Ministri i jashtëm Francez tha të premten se një mision detar ndërkombëtar “mbrojtës” në Ngushticën e Hormuzit do të fillojë operacionet sapo të krijohen kushtet, transmeton Anadolu.
“Bllokada e Hormuzit duhet të ndalet, duhet të ndalet. Nuk mund të ketë shantazh, bllokadë dhe as ndonjë taksë në një ngushticë”, tha Jean-Noel Barrot, duke theksuar se ngushticat rregullohen nga e drejta ndërkombëtare dhe “nuk mund të pengohen në asnjë rrethanë”.
Ai tha se rritja e çmimeve të karburantit, “duke u ndjerë fort”, është e lidhur me zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit, të cilat ai tha se Franca i ka dënuar sepse shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe kanë pasoja të mëdha për ekonominë globale.
Barrot vuri në dukje se Franca ka vepruar që nga fillimi i krizës për të kufizuar ndikimin e saj, duke përfshirë masa për të mbrojtur familjet dhe bizneset nga rritja e kostove të energjisë.
Ai tha se është futur mbështetje e synuar për sektorët më të ekspozuar ndaj rritjes së çmimeve të karburantit, duke përfshirë peshkimin, bujqësinë, transportin dhe përdoruesit e rëndë të rrugëve, për t’i ndihmuar ata të përballojnë një pjesë të tronditjes.
Në të njëjtën kohë, shtoi ai, Franca nisi një plan për të zvogëluar varësinë nga hidrokarburet përmes përpjekjeve të elektrifikimit në transport dhe ngrohje, që synon të kufizojë ekspozimin ndaj krizave të ardhshme.
– Mision rreptësisht mbrojtës
Franca ka vendosur gjithashtu asete detare në rajon që nga fillimi i luftës, tha Barrot, “për të mbrojtur shtetasit tanë, për të lehtësuar riatdhesimin e tyre dhe për të mbrojtur partnerët tanë”, disa prej të cilëve u shënjestruan nga sulmet iraniane.
Ai tha se misioni ndërkombëtar, i nisur nga Presidenti francez, Emmanuel Macron, është tani në një fazë të avancuar dhe do të jetë rreptësisht mbrojtës në natyrë, duke vepruar në koordinim me vendet që kufizohen me Ngushticën e Hormuzit.
“Ky mision ndërkombëtar është rreptësisht mbrojtës në natyrë”, tha ai, duke shtuar se planifikimi është finalizuar dhe koncepti është prezantuar tek partnerët kryesorë rajonalë.
Barrot tha se objektivi do të ishte të lejohej që trafiku detar të rifillojë “sa më shpejt të jetë e mundur” sapo kushtet ta lejojnë, përmes operacioneve të shoqërimit dhe pastrimit të minave.
– Nuk do të marrë pjesë në operacionin e udhëhequr nga SHBA-ja
I pyetur në lidhje me një koalicion të udhëhequr nga SHBA-ja, Barrot tha se Franca nuk do të marrë pjesë, duke vënë në dukje se iniciativa amerikane duket se synon lidhjen e operacioneve ushtarake në vazhdim me aktivitetin detar.
“Ne nuk do të marrim pjesë në të,” tha ai, duke shtuar se Franca mbetet plotësisht e përqendruar në iniciativën e saj dhe se nuk është në konkurrencë me propozimet e tjera.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11-12 prill, por një marrëveshje nuk mundi të arrihej.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa vendosur një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.