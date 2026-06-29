Franca dhe Omani bëjnë thirrje për rihapjen e Hormuzit, liri të pakushtëzuar të lundrimit
Franca dhe Omani të hënën bënë thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe garantimin e lirisë së lundrimit “pa kushte”, ndërsa ritheksuan mbështetjen për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, transmeton Anadolu.
Thirrja erdhi në një deklaratë të përbashkët të publikuar në përfundim të vizitës së Sulltanit Haitham bin Tarik në Francë, e cila nisi të dielën dhe shënoi udhëtimin e tij të parë zyrtar në Paris, si dhe vizitën e dytë të një sulltani omanez në gati katër dekada.
Deklarata theksoi “nevojën për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të ruajtur lirinë e pakushtëzuar dhe të pakufizuar të lundrimit, përfshirë të drejtën e kalimit tranzit në përputhje me të drejtën detare”.
Të dy palët mirëpritën gjithashtu memorandumin e mirëkuptimit të arritur mes SHBA-së dhe Iranit, duke shprehur mbështetje për negociatat në vazhdim që synojnë arritjen e një zgjidhjeje diplomatike afatgjatë.
Deklarata po ashtu nënvizoi mbështetjen për zbatimin e zgjidhjes me dy shtete dhe të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje, përfshirë krijimin e një Shteti të pavarur të Palestinës.