Franca dhe Gjermania rrisin presionin ndaj industrisë së armatimit për bllokimin e projektit të avionit luftarak

Franca dhe Gjermania rrisin presionin ndaj industrisë së armatimit për bllokimin e projektit të avionit luftarak

Franca dhe Gjermania po ushtrojnë presion të shtuar mbi kompanitë e tyre kryesore të industrisë së mbrojtjes për të shpëtuar projektin evropian të avionit luftarak të gjeneratës së ardhshme, i cili vlerësohet në 100 miliardë euro dhe që rrezikon të dështojë, raportojnë burime të afërta me çështjen.

Projekti Future Combat Air System (FCAS), i nisur më shumë se tetë vite më parë, ka mbetur i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve mes Dassault Aviation të Francës dhe Airbus mbi ndarjen e punës dhe kontrollin e teknologjive të avancuara.

Pas takimit të javës së kaluar mes Presidentit francez Emmanuel Macron dhe Kancelarit gjerman Friedrich Merz, Berlini ka përgatitur një “hartë-rugë vendimmarrjeje” me afat deri në mesin e dhjetorit për të arritur një marrëveshje.

Sipas dokumentit, objektivi është që drejtuesit e kompanive pjesëmarrëse të gjejnë dhe nënshkruajnë deri në mes të dhjetorit një marrëveshje me shkrim mbi parimet kryesore të bashkëpunimit për fazën e ardhshme të programit.

Një burim qeveritar tha se kjo hartë-rugë, e cila i ngarkon gjithashtu shefat e forcave ajrore të rishikojnë kërkesat e tyre operative, synon të riafirmojë kontrollin politik mbi projektin.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se ka arrestuar një ish-pjesëtar të UÇK-së

Ministria e Brendshme e Serbisë thotë se ka arrestuar një ish-pjesëtar të UÇK-së

OKB-ja ndjek tensionet SHBA-Venezuelë me “shqetësim të madh”

OKB-ja ndjek tensionet SHBA-Venezuelë me “shqetësim të madh”

Presidenti Erdogan në takimin virtual mbi Ukrainën, kërkon bisedime të drejtpërdrejta në Stamboll

Presidenti Erdogan në takimin virtual mbi Ukrainën, kërkon bisedime të drejtpërdrejta në Stamboll

Prej nesër deri të shtunën, mot me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu

Prej nesër deri të shtunën, mot me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme shiu

Tornado dëmton mbi 100 shtëpi në Teksasin juglindor

Tornado dëmton mbi 100 shtëpi në Teksasin juglindor

Plani i paqes/ Trump optimist: Besoj se jemi pranë një marrëveshje për Ukrainën

Plani i paqes/ Trump optimist: Besoj se jemi pranë një marrëveshje për Ukrainën