Franca dhe Gjermania rrisin presionin ndaj industrisë së armatimit për bllokimin e projektit të avionit luftarak
Franca dhe Gjermania po ushtrojnë presion të shtuar mbi kompanitë e tyre kryesore të industrisë së mbrojtjes për të shpëtuar projektin evropian të avionit luftarak të gjeneratës së ardhshme, i cili vlerësohet në 100 miliardë euro dhe që rrezikon të dështojë, raportojnë burime të afërta me çështjen.
Projekti Future Combat Air System (FCAS), i nisur më shumë se tetë vite më parë, ka mbetur i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve mes Dassault Aviation të Francës dhe Airbus mbi ndarjen e punës dhe kontrollin e teknologjive të avancuara.
Pas takimit të javës së kaluar mes Presidentit francez Emmanuel Macron dhe Kancelarit gjerman Friedrich Merz, Berlini ka përgatitur një “hartë-rugë vendimmarrjeje” me afat deri në mesin e dhjetorit për të arritur një marrëveshje.
Sipas dokumentit, objektivi është që drejtuesit e kompanive pjesëmarrëse të gjejnë dhe nënshkruajnë deri në mes të dhjetorit një marrëveshje me shkrim mbi parimet kryesore të bashkëpunimit për fazën e ardhshme të programit.
Një burim qeveritar tha se kjo hartë-rugë, e cila i ngarkon gjithashtu shefat e forcave ajrore të rishikojnë kërkesat e tyre operative, synon të riafirmojë kontrollin politik mbi projektin.