Franca dhe Gjermania propozojnë integrim gradual të Ballkanit Perëndimor në BE
Në prag të samitit BE–Ballkani Perëndimor, Gjermania dhe Franca e kanë paraqitur një të ashtuquajtur non-paper, përmes të cilit propozojnë integrimin gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë në programet dhe politikat e Bashkimit Evropian.
Qëllimi i kësaj nisme është përshpejtimi i integrimit të vendeve kandidate dhe dhënia e një shtyse të re për reforma.
Non-paper është dokument joformal që përdoret në qarqet diplomatike evropiane për paraqitjen e ideve të reja, testimin e qëndrimeve ose propozimin e zgjidhjeve, pa e detyruar palën që e paraqet atë të marrë qëndrim formal.
Dokumenti franko-gjerman, i përgatitur nga kabinetet e kancelarit gjerman, Friedrich Merz, dhe presidentit francez, Emmanuel Macron, niset nga vlerësimi se politika e zgjerimit ka nevojë për një impuls të ri politik.
Vetë Macron dhe Merz konfirmuan se në samitin BE–Ballkani Perëndimor, që zhvillohet sot në Tivat të Malit të Zi, do të diskutohet propozimi i përbashkët franko-gjerman.
“Tani do të zhvillojmë bisedime me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për këtë çështje. Kjo është qartazi një nga lidhjet tona kryesore, së bashku me perspektivën e zgjerimit, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe nga këndvështrimi gjeopolitik”, tha Macron gjatë mbërritjes në ambientet ku do t’i zhvillojë punimet samiti.
“Në këtë rajon bëhet fjalë për pavarësinë evropiane në fusha si energjia, siguria dhe menaxhimi i rrugëve migratore. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jemi në gjendje të ecim përpara”, shtoi ai.
Propozimi i përbashkët përbën nismën e dytë të kancelarit gjerman Merz lidhur me politikën e zgjerimit, pasi në maj ai doli me propozimin për “zgjidhje kreative” për vendet e përfshira në procesin e anëtarësimit në BE.