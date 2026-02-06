Franca bëhet vendi i parë i BE-së që hap Konsullatë të Përgjithshme në Grenlandë
Jean-Noel Poirier mori detyrën të premten si konsull i përgjithshëm në Nuuk, ndërsa Franca u bë vendi i parë i BE-së që hap një Konsullatë të Përgjithshme në Grenlandë, sipas Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme franceze tha se Poirier mbërriti në Grenlandë dhe mori detyrën si konsulli i përgjithshëm francez në Nuuk.
“Në përputhje me njoftimet e bëra nga Presidenti Macron në Grenlandë në qershor 2025, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme po rrit rrjetin e saj konsullor dhe bëhet vendi i parë i Bashkimit Evropian që krijon një konsullatë të përgjithshme në Grenlandë”, vuri në dukje ajo.
Konsulli i ri i përgjithshëm do të jetë i angazhuar në mënyrë aktive në shërbim të komunitetit francez të Grenlandës dhe do të ngarkohet me punën për të thelluar projektet ekzistuese të bashkëpunimit kulturor, shkencor dhe ekonomik me Grenlandën, sipas deklaratës.
Ministria vuri në dukje se lidhjet e thella të miqësisë dhe projektet kryesore të përbashkëta tashmë lidhin Francën, Danimarkën dhe Grenlandën, duke theksuar se Franca përsërit angazhimin e saj për respektimin e integritetit territorial të Danimarkës.
Njoftimi i presidentit Macron erdhi mes interesit të ripërtërirë të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për kontrollin amerikan mbi Grenlandën, duke përmendur shqetësimet e sigurisë kombëtare që lidhen me Rusinë dhe Kinën. Ai kërcënoi gjithashtu me sanksione vendet evropiane që kundërshtuan lëvizjen për të marrë territorin danez.
Ai i tërhoqi kërcënimet pasi u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, duke thënë se ishte krijuar një kornizë për një marrëveshje që përfshinte Grenlandën dhe rajonin e Arktikut më të gjerë.
Bisedimet midis SHBA-së, Danimarkës dhe Grenlandës për të zgjidhur krizën filluan javën e kaluar.