Fragmente nga raketat iraniane goditën disa vende në qendër të Izraelit

Mbetjet e një rakete iraniane të interceptuar goditën disa vende në qendër të Izraelit, ndërsa luftimet mes Iranit, Izraelit dhe SHBA-së vazhduan të përshkallëzohen në rajon, raportuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.

Kanali izraelit 12 tha se fragmentet ranë në qytetet Shoham, Rishon LeZion, Lod dhe Ness Ziona pranë Tel Avivit. Nuk raportohet asnjë i lënduar apo dëmtim.

Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.

Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa duke goditur Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat sipas tij synojnë “objekte ushtarake amerikane”.

Të ngjajshme

Australia nuk do të dërgojë forca detare në Ngushticën e Hormuzit

Australia nuk do të dërgojë forca detare në Ngushticën e Hormuzit

Vrasje e rëndë në Gjakovë: Një i vrarë dhe një i plagosur, në kërkim pronari i lokalit “My Place”

Vrasje e rëndë në Gjakovë: Një i vrarë dhe një i plagosur, në kërkim pronari i lokalit “My Place”

Trump: Aktualisht po bisedojmë me 7 vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit

Trump: Aktualisht po bisedojmë me 7 vende për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Një vit nga zjarri tragjik në Koçan, ku humbën jetën 63 persona

Një vit nga zjarri tragjik në Koçan, ku humbën jetën 63 persona

Udhëheqësi i ri i Iranit pretendohet se është dërguar në Moskë për t’u operuar

Udhëheqësi i ri i Iranit pretendohet se është dërguar në Moskë për t’u operuar