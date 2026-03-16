Fragmente nga raketat iraniane goditën disa vende në qendër të Izraelit
Mbetjet e një rakete iraniane të interceptuar goditën disa vende në qendër të Izraelit, ndërsa luftimet mes Iranit, Izraelit dhe SHBA-së vazhduan të përshkallëzohen në rajon, raportuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Kanali izraelit 12 tha se fragmentet ranë në qytetet Shoham, Rishon LeZion, Lod dhe Ness Ziona pranë Tel Avivit. Nuk raportohet asnjë i lënduar apo dëmtim.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që nga sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë shkaktuar rreth 1.300 viktima, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa duke goditur Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat sipas tij synojnë “objekte ushtarake amerikane”.