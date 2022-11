(FOTO+VIDEO) Tërmet i fuqishëm në Turqi, 46 persona të lënduar

Një tërmet me magnitudë 6.0 ka goditur një zonë të Turqisë perëndimore pranë qytetit të Duzce, rreth 210 km (130 milje) në lindje të qytetit më të madh të Turqisë, Stambollit.

Sipas medieve të huaja, përcjell Telegrafi, lëkundjet ishin mjaft të forta për t’u ndjerë në Stamboll dhe kryeqytetin Ankara.

Të paktën 35 persona u lënduan, thonë zyrtarët.

#Earthquake ( #deprem ) possibly felt 20 sec ago in #Turkey . Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/LBaVNedOuH 🌐 https://t.co/AXvOM7ICIP 🖥 https://t.co/wPtMW5OaR1 ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/GlAFtPKHku

Përllogaritjet e thellësisë së tërmetit variojnë nga 2 km në 10 km

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N

— Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022