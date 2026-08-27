(FOTO) VLEN: Për BDI-në, Kosova ishte vetëm “Kosovë”, jo “Republika e Kosovës”
VLEN ka akuzuar BDI-në dhe ish-ministrin e Jashtëm Bujar Osmani për mënyrën e referimit ndaj Kosovës në një dokument zyrtar të vitit 2022.
Sipas VLEN-it, bëhet fjalë për aktin e Kuvendit që lidhet me ligjin për garancinë shtetërore për huanë për financimin e projektit TEN-T për autostradën Shkup–Prishtinë. Partia pretendon se në titullin e dokumentit Kosova përmendet vetëm si “Kosovë”, pa formulimin “Republika e Kosovës”.
VLEN e cilëson këtë si më shumë se një çështje formale dhe thotë se dokumenti tregon mënyrën se si, sipas tyre, BDI-ja i ka trajtuar raportet me Kosovën gjatë kohës që ishte në pushtet.
Në reagim, partia i drejtohet drejtpërdrejt Bujar Osmanit, duke kërkuar përgjigje se si është e mundur që një dokument i tillë është miratuar gjatë periudhës kur ai ishte ministër i Jashtëm. VLEN thekson gjithashtu se dokumenti ishte publikuar dhe shpërndarë në atë kohë edhe nga vetë Osmani.
“Dokumentet mbeten. Fjalët e tyre ndryshojnë”, thuhet në reagimin e VLEN-it.
Partia në pushtet e akuzon më tej Osmanin dhe BDI-në për hipokrizi politike, duke pretenduar se sot përpiqen të paraqiten si mbrojtës të interesave të Kosovës dhe shqiptarëve, ndërsa dokumentet e periudhës së qeverisjes së tyre, sipas VLEN-it, tregojnë një tjetër qasje.
VLEN kërkon nga Bujar Osmani dhe BDI-ja të sqarojnë publikisht arsyen pse në dokumentin zyrtar të vitit 2022 Kosova nuk është emërtuar si “Republika e Kosovës”.
Pretendimet e VLEN-it i referohen interpretimit politik të dokumentit dhe përbëjnë akuzë ndaj BDI-së dhe Osmanit. Për një pasqyrë të plotë të çështjes nevojitet edhe qëndrimi i Bujar Osmanit dhe BDI-së, si dhe verifikimi i dokumentit origjinal dhe i formulimit të përdorur në të.