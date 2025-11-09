(FOTO) Ushtarët turq me armë kundër dronëve në kufirin Kosovë-Serbi

(FOTO) Ushtarët turq me armë kundër dronëve në kufirin Kosovë-Serbi

Ushtarë të njësive turke të KFOR-it patrullojnë në zonat kufitare të Kosovës. Disa prej tyre mbajnë edhe armë kundër dronëve. Fotot e publikuara dëshmojnë për rëndësinë që i jepet edhe mbrojtjes së hapësirës ajrore nga dronët. Sipas ministrit të Brendshëm të Kosovës, Xhelal Sveçla, Serbia në vazhdimësi shkel hapësirën ajrore të Kosovës me dronë. Ai tha se institucionet e Kosovës po i hetojnë rastet bashkë me misionin paqeruajtës KFOR dhe shërbime partnere. Ndërkohë, sipas drejtorit të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka raste ku dronë të dyshuar se vijnë nga Serbia janë parë mbi pjesën veriore të Kosovës. Në këto raste informohet KFOR-i.

No photo description available.

May be an image of text

 

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Hiqen malet me mbeturina, Shkupi merr frymë më lirshëm

(VIDEO) Hiqen malet me mbeturina, Shkupi merr frymë më lirshëm

(VIDEO) Zyrtarët premtojnë depolitizimin e arsimit

(VIDEO) Zyrtarët premtojnë depolitizimin e arsimit

(VIDEO) Lëvizjet në Qeveri, posti i ministrit të Mjedisit pritet t’i mbetet LD-së

(VIDEO) Lëvizjet në Qeveri, posti i ministrit të Mjedisit pritet t’i mbetet LD-së

(VIDEO) VMRO: Vendit i duhet një opozitë e fortë

(VIDEO) VMRO: Vendit i duhet një opozitë e fortë

(VIDEO) LSDM akuzon Qeverinë për rritjen e kostos së jetesës

(VIDEO) LSDM akuzon Qeverinë për rritjen e kostos së jetesës

(VIDEO) 150 paralajmërime për qytetarët për përdorimin e telefonit në rrugë

(VIDEO) 150 paralajmërime për qytetarët për përdorimin e telefonit në rrugë