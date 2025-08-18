FOTO/ Publikohet foto familjare e Trump me Zelenskyn dhe liderët e BE-së
Donald Trump po përshëndet udhëheqësit evropianë në Shtëpinë e Bardhë.
Ata mbërritën përpara takimit të udhëheqësit amerikan me Volodymyr Zelenskyy.
Por Trump dhe Zelenskyy u ulën së bashku për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve më parë.
Tani Trump është zhvendosur te udhëheqësit evropianë dhe ata po bëjnë një “foto familjare”.
Si kujtesë, ja kush ka udhëtuar për në Uashington sot:
- Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer
- Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen
- Presidenti i Francës, Emmanuel Macron
- Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni
- Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz
- Presidenti finlandez Alexander Stubb
- Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte