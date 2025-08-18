FOTO/ Publikohet foto familjare e Trump me Zelenskyn dhe liderët e BE-së

FOTO/ Publikohet foto familjare e Trump me Zelenskyn dhe liderët e BE-së

Donald Trump po përshëndet udhëheqësit evropianë në Shtëpinë e Bardhë.

Ata mbërritën përpara takimit të udhëheqësit amerikan me Volodymyr Zelenskyy.

Por Trump dhe Zelenskyy u ulën së bashku për t’iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve më parë.

Tani Trump është zhvendosur te udhëheqësit evropianë dhe ata po bëjnë një “foto familjare”.

 

 

Si kujtesë, ja kush ka udhëtuar për në Uashington sot:

  • Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar,  Sir Keir Starmer
  • Presidentja e Komisionit Evropian  Ursula von der Leyen
  • Presidenti i Francës,  Emmanuel Macron 
  • Kryeministrja e Italisë,  Giorgia Meloni 
  • Kancelari i Gjermanisë,  Friedrich Merz 
  • Presidenti finlandez  Alexander Stubb 
  • Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s,  Mark Rutte

MARKETING

Të ngjajshme

VMRO-DPMNE: LSDM dhe Zaevi kanë keqpërdorur fondet e Erasmus +

VMRO-DPMNE: LSDM dhe Zaevi kanë keqpërdorur fondet e Erasmus +

Trump: Është nder t’i kemi evropianët në Shtëpinë e Bardhë

Trump: Është nder t’i kemi evropianët në Shtëpinë e Bardhë

I dërguari kryesor i Putinit ndan në Twitter deklaratën e Trump se nuk ka nevojë për armëpushim në Ukrainë

I dërguari kryesor i Putinit ndan në Twitter deklaratën e Trump se nuk ka nevojë për armëpushim në Ukrainë

Mediat egjiptiane: Hamasi pranon propozimin e ndërmjetësve për armëpushim 60-ditor në Gaza

Mediat egjiptiane: Hamasi pranon propozimin e ndërmjetësve për armëpushim 60-ditor në Gaza

Nikollovski: Prioritetet e Qeverisë janë rikonstruimi i Korridorit 10 dhe rrethrrotullimi i Shkupit

Nikollovski: Prioritetet e Qeverisë janë rikonstruimi i Korridorit 10 dhe rrethrrotullimi i Shkupit

Trump: Putin pret telefonatën time pas takimit me Zelensky

Trump: Putin pret telefonatën time pas takimit me Zelensky