(FOTO) Mickoski shtrëngon duart me Ramën dhe Kurtin
Në Tiranë po mbahet samiti i liderëve “Rruga Jonë Drejt BE-së”. Kryeministri Hristijan Mickoski është pjesëmarrës, dhe ndër të tjera ka zhvilluar takime rasti me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe atë të Kosovës, Albin Kurti. Mickoski ka thënë se ky samit përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të thelluar dialogun dhe për të forcuar përpjekjet e përbashkëta të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian. “Vendi ynë mbetet i orientuar me vendosmëri drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal, si shtylla kryesore të vizionit tonë të përbashkët për një Ballkan Perëndimor të begatë”, deklaroi Mickoski. /SHENJA/