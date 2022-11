FOTO/ Futbolli është emocion, Cristiano Ronaldo shfaqet i përlotur gjatë himnit kombëtar të Portugalisë

Cristiano Ronaldo dukej në lot teksa këndonte himnin kombëtar portugez përpara ndeshjes së Kupës së Botës kundër Ganës.

Sulmuesi 37-vjeçar ka qenë objekt i thashethemeve dhe kritikave në javët e fundit për shkak të mosmarrëveshjeve të tij me Manchester United. Klubi njoftoi të martën se ata kishin vendosur ta lironin sulmuesin nga kontrata e tij shtatë muaj më herët, pas një interviste me Piers Morgan në të cilën ai tha se ndihej i “tradhtuar” nga klubi.

Ronaldo tani është një lojtar i lirë dhe gjithashtu i fokusuar në fushatën e Kupës së Botës të Portugalisë.

Pasi u duk në tunel së bashku me 10 shokët e tij të skuadrës, skuadra e Portugalisë u rreshtua për të kënduar himnin kombëtar. Ndërsa kamera filmonte, shumica e lojtarëve dukeshin të përqendruar, por emocionet e Ronaldos ishin të qarta, me lot në sy dhe buzën e poshtme që dridhej pak.

Sulmuesi po luan në Botërorin e tij të pestë dhe do të synojë të sjellë trofeun në shtëpi në atë që me siguri do të jetë turneu i tij i fundit për Portugalinë. Skuadra e Fernando Santos është në Grupin H, së bashku me Ganën, Uruguain dhe Korenë e Jugut.