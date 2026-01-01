Foshnja e parë për vitin 2026 në Maqedoni është vajzë

Foshnja e parë për vitin 2026 në Maqedoni është vajzë

Pikërisht në mesnatë, në Klinikën Universitare të Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup, lindi foshnja e parë e vitit të ri.

Foshnja e parë e porsalindur në Maqedoni në Vitin e Ri 2026 është vajzë.

“Një princeshë lindi në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë”, njoftuan nga Klinika për Gjinekologji dhe Obstetrikë në faqen e saj në Facebook.

