Foshnja e parë për vitin 2026 në Maqedoni është vajzë
Pikërisht në mesnatë, në Klinikën Universitare të Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup, lindi foshnja e parë e vitit të ri.
Foshnja e parë e porsalindur në Maqedoni në Vitin e Ri 2026 është vajzë.
“Një princeshë lindi në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë”, njoftuan nga Klinika për Gjinekologji dhe Obstetrikë në faqen e saj në Facebook.
