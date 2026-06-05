Foshnja 7-muajshe mes tre të plagosurve nga të shtënat izraelite në Bregun Perëndimor

Foshnja 7-muajshe mes tre të plagosurve nga të shtënat izraelite në Bregun Perëndimor

Tre anëtarë të së njëjtës familje palestineze, përfshirë një foshnjë 7-muajshe, u plagosën pasi ushtria izraelite hapi zjarr ndaj automjetit të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se të tre u plagosën kur forcat izraelite qëlluan ndaj automjetit të tyre në zonën Tel Rumeida, në jug të Hebronit.

Mes të plagosurve ishte edhe një foshnjë 7-muajshe, gjendja e së cilës u përshkrua si kritike.

Bregu Perëndimor i pushtuar ka përjetuar përshkallëzim të bastisjeve ushtarake izraelite, arrestimeve dhe zgjerimit të vendbanimeve që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023.

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