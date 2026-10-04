Formula 1, Verstappen fiton në Sepang

Formula 1, Verstappen fiton në Sepang

Max Verstappen fiton Çmimin e Madh të Bahrejnit në Sepang, një garë që u zhvillua në mënyrë kaotike që në fillim; starti u shty me një orë e gjysmë, fillimisht për shkak të një rrebeshi të fuqishëm dhe më pas për shkak të problemeve me softuerin e motorit që prekën disa makina (atë të Verstappenit dhe dy makinat Ferrari) gjatë xhirove pas makinës së sigurisë në përpjekjen fillestare për nisje.

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Shik.mk

Në podium, krahas kampionit holandez të botës, i cili siguroi fitoren e parë të vitit 2026 (dhe të 72-tën në karrierë) pasi kishte fituar “pole position”-in e parë të sezonit, u ngjitën edhe Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

Hamilton parakaloi Isack Hadjar-in kur kishin mbetur edhe dy xhiro, pasi Hadjar sapo kishte marrë vendin e tretë nga George Russell, i cili u detyrua të tërhiqej gjatë periudhës së makinës së sigurisë, pesë xhiro para finishit.

Shanset e Ferrarit për fitore u komprometuan që në fillim: si Lewis Hamilton ashtu edhe Charles Leclerc e nisën garën me goma të buta në një pistë që ishte ende e lagësht, duke rënë fillimisht në fund të grupit.

Pas një nisjeje katastrofike nga ana e jashtme e vijës së parë, Hamilton arriti të rikthehej dhe të ngjitej në podium, ndërsa Leclerc – në fund të një gare të neutralizuar dy herë nga Makina e Sigurisë (për shkak të incidenteve me Bottas dhe Albon) – e përfundoi garën i katërti, para Hadjar-it.

Oscar Piastri e mbylli pesëshen e parë me McLaren-in e tij, para Liam Lawson-it dhe Fernando Alonso-s, i cili më në fund siguroi pikë për Aston Martin-in. Lando Norris dhe Arvid Lindblad morën pikët e fundit të mbetura në dispozicion.

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