Formula 1/ Alonso nënshkruan marrëveshje të re me Aston Martin

Fernando Alonso do të vazhdojë të garojë në Formula 1 me Aston Martin sezonin e ardhshëm, pasi ekipi njoftoi se dy herë kampioni i botës ka nënshkruar një marrëveshje të re deri në vitin 2026.

Alonso bëri lëvizjen tek Aston Martin nga Alpine në vitin 2023 dhe të dy palët shijuan një fillim të fortë të partneritetit të tyre duke arritur gjashtë pozicione në podium në tetë garat e para të fushatës së vitit të kaluar.

Pas njoftimit të kalimit të Lewis Hamilton te Ferrari për vitin 2025, pati gjithashtu shumë spekulime mbi të ardhmen e Alonsos, fillimisht në lidhje me nëse ai do të angazhohej apo jo në një tjetër sezon në F1 dhe, nëse po, nëse do të ishte me Aston Martin.

Por të dyja këto pyetje tani kanë marrë përgjigje, me lajmet që u publikuan të enjten pasdite se Alonso do të zgjasë qëndrimin.

Aston Martin është i pesti në renditjen e konstruktorëve pas katër raundeve hapëse të vitit 2024, pas Mercedes, McLaren, Ferrari dhe liderët Red Bull.

MARKETING