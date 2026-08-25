Formacioni më i mirë i javës së parë në Serie A, Amir Rrahmani pjesë e tij

Formacioni më i mirë i javës së parë në Serie A, Amir Rrahmani pjesë e tij

Faqja e specializuar Sofascore ka përzgjedhur 11-shen më të mirë të javës së parë në Serie A, me kapitenin e Kosovës, Amir Rrahmani, që zë vend në qendër të mbrojtjes.

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Java e parë e sezonit të ri në Serie A ka sjellë paraqitje të spikatura individuale, ndërsa Sofascore ka publikuar formacionin më të mirë të xhiros, të ndërtuar mbi vlerësimet e lojtarëve.

Në këtë formacion është përfshirë edhe Amir Rrahmani, i cili vlerësohet me notën 8.2 pas paraqitjes së tij me Napolin.

Në portë është Wladimiro Falcone i Lecces, i cili me një paraqitje të jashtëzakonshme ka marrë notën 9.9, duke qenë lojtari me vlerësimin më të lartë në formacionin e javës.

Katërshja e mbrojtjes përbëhet nga Hassane Kamara, Amir Rrahmani, Gleison Bremer dhe Yann Bisseck.

Mesfusha përbëhet nga Davide Frattesi i Lazios, Gianluca Busio i Venezias dhe Bryan Cristante i Romës.

Në repartin sulmues janë përzgjedhur Giacomo Raspadori i Atalantas dhe dyshja e Romës, Paulo Dybala dhe Donyell Malen, i cili ka marrë notën perfekte 10.0 pas het-trikut të shënuar.

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