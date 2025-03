Forcat ruse rimarrin qytetin strategjik Sudzha në Kursk

Forcat ruse kanë rimarrë qytetin strategjik jetik të Sudzha në rajonin e Kurskut, duke shënuar një pikë kthese të rëndësishme në konfliktin e vazhdueshëm përgjatë kufirit perëndimor të Rusisë, njoftoi Ministria ruse e Mbrojtjes.

Operacioni, pjesë e një ofensive më të gjerë, pa gjithashtu çlirimin e vendbanimeve të afërta të Melovoi dhe Podol, duke konsoliduar më tej kontrollin e Moskës mbi rajon.

Sudzha, një qytet kyç në rajonin e Kurskut të Rusisë, kishte qenë nën kontrollin e Ukrainës që nga gushti 2024, pas një inkursioni të befasishëm ndërkufitar që kapi mbrojtjen ruse në befasi. Qyteti shërbeu si një qendër furnizimi kritike për operacionet ushtarake të Kievit në rajon, duke e bërë rimarrjen e tij një goditje të madhe për bazën e Ukrainës në territorin rus. Humbja e Sudzha pritet të prishë aftësitë logjistike të Ukrainës, duke penguar potencialisht aftësinë e saj për të mbështetur operacionet përgjatë kufirit.

Ministria ruse e Mbrojtjes e përshëndeti operacionin si një sukses, duke deklaruar: “Njësitë e grupit ushtarak të Veriut çliruan vendbanimet Melovoi, Podol dhe Sudzha, duke avancuar ndjeshëm objektivat tona strategjike në rajonin e Kurskut”. Rimarrja e Sudzhës shihet si një fitore simbolike dhe taktike për Moskën, duke përmbysur një nga përfitimet më të rëndësishme territoriale të Ukrainës në konflikt.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov theksoi se operacioni ushtarak në rajonin e Kurskut tani po hyn në “fazën e tij përfundimtare”, duke sinjalizuar vendosmërinë e Rusisë për të dëbuar plotësisht forcat ukrainase nga territori i saj. “Trupat tona po përparojnë me sukses në rajonin e Kurskut, duke çliruar zonat e kontrolluara më parë nga forcat ukrainase,” u tha Peskov gazetarëve, duke nënvizuar qëllimin e Moskës për të rivendosur dominimin mbi rajonin kufitar.

Vrulli i operacionit u theksua më tej nga shefi rus i Shtabit të Përgjithshëm Valery Gerasimov, i cili raportoi se forcat ruse kanë pretenduar mbi 1,100 kilometra katrorë – afërsisht 86 për qind të territorit të mbajtur më parë nga Ukraina në rajonin e Kurskut. Ky përparim i shpejtë ka ngritur pikëpyetje në lidhje me aftësinë e Ukrainës për të mbajtur pozicionet e saj të mbetura, me analistët që sugjerojnë se Kievi mund të përballet me presion në rritje për t’u tërhequr ose për të rrezikuar rrethimin.

Të mërkurën, presidenti Vladimir Putin bëri një vizitë të profilit të lartë në qendrat e komandës ushtarake në rajonin e Kurskut, duke nënvizuar rëndësinë strategjike të operacionit. I veshur me veshje ushtarake, Putin iu drejtua trupave të vijës së parë, duke theksuar nevojën për “çlirimin e plotë” të Kurskut sa më shpejt të jetë e mundur. Ai përsëriti gjithashtu planet për të krijuar një zonë tampon sigurie përgjatë kufirit për të parandaluar inkursionet e ardhshme të Ukrainës, duke e inkuadruar operacionin si një hap kritik në mbrojtjen e sovranitetit rus.

Vizita, e transmetuar në televizionin shtetëror, ishte projektuar për të rritur moralin dhe për të sinjalizuar besimin në përparimin ushtarak të Rusisë. Megjithatë, ai theksoi gjithashtu urgjencën e Kremlinit për të zgjidhur atë që ka qenë një episod politikisht i sikletshëm, pasi inkursioni i Ukrainës në territorin rus verën e kaluar ishte sulmi më serioz në tokën ruse që nga Lufta e Dytë Botërore.

Ukraina ende nuk ka komentuar zyrtarisht për humbjen e Sudzha-s, por zhvillimi ka të ngjarë të ketë implikime të gjera për strategjinë e Kievit në rajon. Analistët besojnë se rimarrja e Sudzha-s mund ta detyrojë Ukrainën të rivlerësojë operacionet e saj në Kursk, veçanërisht pasi forcat ruse vazhdojnë të avancojnë dhe kërcënojnë rrugët kryesore të furnizimit. Rrethimi i mundshëm i trupave ukrainase në rajon mbetet një shqetësim i rëndësishëm, me disa vëzhgues ushtarakë që paralajmërojnë për një tërheqje të mundshme përtej kufirit.

Ndërsa Rusia intensifikon përpjekjet e saj për të siguruar rajonin e Kurskut, konflikti përgjatë kufirit Ukrainë-Rusi nuk tregon shenja pakësimi. Përshkallëzimi ngre shqetësime rreth konfrontimeve të mëtejshme ushtarake dhe pasojave më të gjera gjeopolitike të luftës në vazhdim. Me të dyja palët të ngulitura në pozicionet e tyre, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të monitorojë nga afër situatën, mes thirrjeve në rritje për përpjekje diplomatike për të de-përshkallëzuar krizën.

