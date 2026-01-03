Forcat qeveritare të Jemenit marrin kontrollin e aeroportit në Hadhramaut pas tërheqjes së STC-së

Forcat e Jemenit kanë marrë kontrollin e Aeroportit Ndërkombëtar Seiyun në provincën Hadhramaut të Jemenit pasi forcat e Këshillit Kalimtar Jugor (STC) u tërhoqën nga objekti.

Një burim qeveritar tha se aeroporti është vënë nën kontrollin e Forcave Mburoja Kombëtare të qeverisë.

Forcat Mburoja Kombëtare u formuan në vitin 2023 me një vendim nga Rashad al-Alimi, president i qeverisë së Jemenit të njohur ndërkombëtarisht dhe veprojnë nën komandën e tij.

Jemeni ka dëshmuar një përshkallëzim të paparë që nga e marta, pasi forcat e STC-së morën kontrollin e provincave Hadhramaut dhe Al-Mahra në fillim të dhjetorit. Këto dy provinca përbëjnë gati gjysmën e territorit të Jemenit dhe ndajnë kufij me Arabinë Saudite.

