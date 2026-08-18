Forcat proqeveritare në Jemen: Disa luftëtarë Huthi të vrarë në sulmet me dronë në Jemenin juglindor

Forcat proqeveritare në Jemen: Disa luftëtarë Huthi të vrarë në sulmet me dronë në Jemenin juglindor

Forcat e lidhura me qeverinë e Jemenit thanë të martën se disa luftëtarë Huthi u vranë dhe automjete ushtarake u shkatërruan në sulme me dronë në provincën Shabva, në juglindje të Jemenit, transmeton Anadolu.

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Në një deklaratë të publikuar nga qendra e tyre mediatike, Forcat e Mbrojtjes së Shabvas thanë se “kryen një operacion ushtarak cilësor duke shënjestruar pozicionet e Huthive në frontet Harib, Ain, Beihan dhe Marib të Epërm”.

Njësitë e dronëve “kryen sulme që goditën objektivat në pozicionet e kontrolluara nga Huthit, duke shkaktuar humbje në njerëz dhe materiale, përfshirë personel dhe automjete ushtarake”, thuhet në deklaratë.

Forcat thanë se operacioni u krye në përgjigje të një sulmi me dron nga Huthit, në të cilin u vra një ushtar, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Huthit nuk kanë reaguar menjëherë ndaj deklaratës.

Më herët të martën, ushtria jemenase tha se një “numër i madh” Huthish u vranë ose u plagosën në sulme me dronë të kryera prej saj në provincën Taiz, në jugperëndim të Jemenit.

Jemeni kishte përjetuar një qetësi relative që nga prilli 2022, pas gati 12 vitesh luftë mes forcave qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, dhe Huthive të mbështetur nga Irani, të cilët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesëve të mëdha të vendit në vitin 2014.

Që nga fundi i vitit 2023, pas fillimit të luftës në Gaza, Huthit janë përfshirë gjithnjë e më shumë në konfliktet rajonale, duke kryer sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në Detin e Kuq, ndërsa luftimet e fundit të ripërtërira kanë rritur frikën për rikthimin e një konflikti në shkallë të gjerë në Jemen.

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