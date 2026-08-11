Forcat proqeveritare: Huthitë lëshojnë 10 raketa dhe 4 dronë drejt bregdetit perëndimor të Jemenit
Forcat e Rezistencës Kombëtare të Jemenit, të rreshtuara me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të vendit, thanë se Huthitë kanë lëshuar 10 raketa dhe katër dronë drejt pozicioneve përgjatë bregdetit perëndimor të Jemenit që nga orët e mëngjesit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve “2 Dhjetori”, grupi tha se forcat e tij të mbrojtjes ajrore iu përgjigjën sulmeve dhe rrëzuan një dron të ngarkuar me eksploziv.
“Sulmet e Huthive dështuan të arrijnë objektivat e tyre ushtarake”, thuhet në deklaratë, ndërsa shtohet se autoritetet po vlerësojnë pasojat e sulmeve dhe shkallën e dëmeve. Nuk u dhanë detaje të tjera.
Jemeni ka përjetuar një qetësi relative në luftime që nga prilli 2022, pas gati 12 vitesh luftë mes forcave qeveritare të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite dhe grupit Huthi të mbështetur nga Irani, i cili mori kontrollin e kryeqytetit Sanaa dhe pjesëve të mëdha të vendit në vitin 2014.
Që nga fundi i vitit 2023, pas fillimit të luftës së Izraelit në Gaza, Huthitë janë përfshirë gjithnjë e më shumë në armiqësitë rajonale, duke kryer sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në Detin e Kuq. Rinisja e fundit e luftimeve ka ngritur shqetësime për rikthimin e konfliktit në shkallë të gjerë në Jemen.