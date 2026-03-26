Forcat izraelite qëllojnë me predha fosfori qytetet në jug të Libanit
Forcat izraelite kryen sot bombardime me artileri duke përdorur municione me fosfor, duke shënjestruar qytete në jug të Libanit, tha agjencia shtetërore e lajmeve e vendit, NNA, transmeton Anadolu.
Bombardimet goditën zona përballë lëvizjeve të trupave izraelite, përfshirë Deir Seryan, Qantara, Taybeh, Yohmor al-Shaqif, Zawtar, Froun, Ghandoorieh dhe Borj Qalaouiye, raportoi agjencia.
Deri më tani nuk ka pasur informacione për viktima ose dëme.