Forcat izraelite përdorin predha fosfori në sulmet në Libanin jugor
Forcat izraelite përdorën municione me fosfor gjatë bombardimit të disa qytezave në jug të Libanit të premten, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA, transmeton Anadolu.
Artileria goditi periferitë e Zautar al-Sharkijes, Mejfadunit dhe Nabatieh al-Faukës në rrethin e Nabatiehut.
Në Nabatieh al-Fuka u përdorën predha me fosfor, ndërsa Izraeli më vonë rifilloi sulmet ndaj Zautar al-Sharkijes me municione të ngjashme.
Në rrethin e Tirit, zjarri i artilerisë goditi gjithashtu Vadi Zibkinin dhe periferitë e Harisit dhe Hadathas.
Specialistët e ushtrisë libaneze çaktivizuan dy bomba ajrore izraelite të pashpërthyera në Majdal Selm dhe al-Gandurije në rrethet Marjayoun dhe Bint Xhebejl dhe i zhvendosën në një vend të sigurt.
Ofensiva izraelite në Liban ka vrarë të paktën 4.386 persona, ka plagosur 12.407 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se një milion persona që nga fillimi i marsit, sipas autoriteteve libaneze.
Sulmet vazhdojnë pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të arritur në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e pushtuara libaneze, në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze në këto zona dhe çarmatimit të Hezbollahut.