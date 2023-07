Forcat izraelite mbulojnë me beton puset dhe burimet palestineze

Forcat izraelite kanë filluar të praktikojnë metoda të reja për të kufizuar aftësitë ekonomike të palestinezëve. Në zonën Al-Hijrah, që ndodhet në jug të Hebronit, forcat izraelite kanë filluar të mbulojnë me beton një pus dhe një burim.

Operacioni u krye duke përdorur makineri të rënda duke përfshirë buldozerë, betoniere dhe pompa industriale. Objektivi i aksionit ushtarak ishte afërsisht pesë dunum tokë bujqësore në pronësi të familjes Dudin.

Duke shtuar dëmin, disa burime uji që i përkisnin gjithashtu familjes Dudin u mbushën me beton, duke i privuar banorët e komuniteteve palestineze nga burimet kryesore të ujit. Kjo punë paraqet një sfidë të rëndësishme për popullatën lokale kur bëhet fjalë për qasje në ujë të pastër, një burim thelbësor për nevojat e tyre të përditshme dhe aktivitetet bujqësore.

