Forcat izraelite kryejnë bastisje të re në zonën e Kuneitrës në jug të Sirisë
Forcat e ushtrisë izraelite kryen sot një inkursion të ri në provincën Kuneitra në jugperëndim të Sirisë, në shkeljen më të fundit të sovranitetit të vendit arab, transmeton Anadolu.
Një kolonë me tri automjete avancoi në fshatin Bariqa në zonën rurale të Kuneitrës, raportoi Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Forcat izraelite kishin bastisur të njëjtin fshat edhe të dielën, ku ngritën një pikë kontrolli të përkohshme, përpara se të tërhiqeshin.
Nuk pati komente nga ushtria izraelite apo autoritetet siriane lidhur me bastisjen.
Shkeljet izraelite në jug të Sirisë janë bërë pothuajse të përditshme javët e fundit dhe kanë përfshirë arrestime dhe ngritjen e pikave të përkohshme të kontrollit, duke nxitur zemërim publik.
Sirianët thonë se shkeljet e vazhdueshme izraelite po minojnë përpjekjet për rikthimin e stabilitetit dhe po i vështirësojnë përpjekjet e qeverisë për të tërhequr investime që synojnë përmirësimin e kushteve ekonomike.
Pavarësisht faktit se qeveria siriane nuk paraqet kërcënim për Izraelin, forcat izraelite kanë hyrë vazhdimisht në territorin sirian dhe kanë kryer sulme ajrore, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar objekte ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Të dhënat e qeverisë siriane tregojnë se që nga dhjetori 2024, Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore ndaj Sirisë dhe më shumë se 400 inkursione ndërkufitare në provincat jugore.
Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive siriane të Golanit duke marrë nën kontroll zonën tampon të çmilitarizuar, një veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.