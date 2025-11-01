Forcat izraelite avancojnë në zonat rurale të Quneitrës në Sirinë jugore
Forcat izraelite përparuan në zonat rurale veriore të Quneitrës në Sirinë jugore sot, duke dërguar një konvoj automjetesh ushtarake drejt kodrës strategjike al-Tall al-Ahmar, sipas medias shtetërore, transmeton Anadolu.
Një patrullë e përbërë nga 12 automjete, duke përfshirë kamionë “Hilux”, transportues trupash dhe xhipa, u nis nga qyteti i pushtuar al-Hamidiyah dhe kaloi në afërsi të fshatit Ofaniya përpara se të vazhdonte drejt zonës al-Tall al-Ahmar, raportoi Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi raportin e medias.
Në muajt e fundit, ushtria izraelite ka organizuar disa bastisje ndërkufitare në provincat jugore të Sirisë, përfshirë Quneitrën, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për ndalimin e shkeljeve të sovranitetit të Sirisë.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Mosangazhimit të vitit 1974 me Sirinë.