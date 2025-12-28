Forcat izraelite arrestojnë 5 sirianë në provincën Kuneitra
Forcat izraelite arrestuan pesë të rinj sirianë të dielën në zonën jugore të Kuneitrës, në një tjetër shkelje të sovranitetit të vendit, raportoi media zyrtare, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror Alikhbariyah tha se forcat izraelite ndaluan pesë të rinjtë, me origjinë nga Daraa, ndërsa ata ndodheshin në fshatin Kudna në jug të Kuneitrës për të kërkuar kërpudha të egra në tokë bujqësore.
Forcat izraelite kanë kryer inkursione pothuajse të përditshme në Sirinë jugore javët e fundit, veçanërisht në provincën Kuneitra, duke bërë arrestime, ngritur pika kontrolli dhe shkatërruar zona pyjore — veprime që kanë nxitur zemërim lokal në rritje ndaj Izraelit.
Forcat izraelite kanë hyrë në mënyrë të përsëritur në territorin sirian dhe kanë kryer sulme ajrore, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar objekte ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit duke marrë nën kontroll zonën