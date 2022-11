Forca mercenare Wagner hap selinë e parë zyrtare në qytetin rus të Shën Petersburg

Grupi më parë sekret i Rusisë Wagner, një forcë mercenare private, ka hapur selinë e parë zyrtare në qytetin rus të Shën Petersburgut.

Grupi, i kontrolluar nga Yevgeny Prigozhin, një aleat i ngushtë i presidentit Vladimir Putin, hapi të premten ndërtesën e tij – e cila kishte në krye një shenjë të madhe të bardhë “Wagner”, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.

Hapja e “Qendrës Wagner” shihet si një hap tjetër nga Prigozhin për të publikuar kredencialet e tij ushtarake dhe për të marrë një rol më publik në formësimin e politikës së mbrojtjes së Rusisë.

Selia e Wagner-it ndjek hapat e fundit të Prigozhin për të forcuar profilin e tij publik, krahasuar me vitet kur biznesmeni rus kaloi duke operuar forcën e tij ushtarake në hije.

Prigozhin ka bërë një sërë ndërhyrjesh të hapura në lidhje me problemet e Rusisë në luftën e saj në Ukrainë, duke u bashkuar me liderin çeçen Ramzan Kadyrov në talljen e performancës së gjeneralëve të Moskës.

Ai e kishte mohuar prej kohësh se qëndronte pas Wagner, ushtarët me kontratë të të cilit po mbështesin ushtrinë ruse në Ukrainë dhe kanë operuar në Afrikë, Siri dhe Libi.

Por Prigozhin muajin e kaluar konfirmoi publikisht për herë të parë se ai ishte themeluesi i Wagner.

Bashkimi Evropian ka akuzuar Grupin Wagner – anëtarët e të cilit janë kryesisht ish-personel shërbimi – për shkelje të të drejtave të njeriut dhe tha se ata kanë kryer operacione klandestine në emër të Moskës.

Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara dhe BE kanë sanksionuar Prigozhin për rolin e tij në grup.

Në vitin 2021, BE tha se Grupi Wagner ishte përgjegjës për abuzimet, duke përfshirë torturat dhe vrasjet pa gjyq, në Ukrainë, Siri, Libi, Republikën e Afrikës Qendrore, Sudan dhe Mozambik.

Hapja e ndërtesës së madhe të zyrës prej çeliku dhe qelqi u ndoq të premten nga një numër veteranësh me uniforma ushtarake dhe profesionistë të rinj të teknologjisë dhe kulturës, me leksione nga figura nacionaliste dhe pro-Kremlin që thanë se selia e Wagner-it do të ndihmonte “ta bënte vendin tonë të madh edhe më mirë”.

Ndërkohë njerëzit me veshje kamuflazhi endeshin nëpër korridoret gri të ndërtesës duke parë një ekspozitë mbi dronët ushtarakë.

Një kamion i zbukuruar me simbolin “Z” i përdorur nga forcat ruse në Ukrainë, ishte parkuar jashtë, gjithashtu. /Telegrafi/