Forbes parashikon rënien e Putin brenda tre viteve
Skenarët e paqëndrueshmërisë së thellë politike përreth Vladimir Putinit paraqiten nga një analizë e Forbes, sipas së cilës qëndrimi i presidentit rus në pushtet ka të ngjarë të kërcënohet brenda tre viteve të ardhshme.
Analiza e revistës amerikane, e nënshkruar nga kolumnisti Melik Kaylan, bazohet në vlerësime të rrjedhës së luftës në Ukrainë, ekuilibrave të brendshëm në Rusi dhe presioneve ndërkombëtare që po formohen rreth Kremlinit.
Putini paraqitet në artikull si një udhëheqës që përballet me një sërë sfidash gjithnjë e më komplekse, të cilat sipas analistit mund të çojnë në zhvillime të shpejta. Sipas analizës, lufta në Ukrainë është shndërruar nga një “operacion i shpejtë” në një konflikt afatgjatë rraskapitës, me një kosto të konsiderueshme për Moskën.
Sulmet e vazhdueshme ukrainase ndaj infrastrukturës ushtarake dhe energjetike brenda territorit rus, si dhe vështirësitë në jetën e përditshme të popullsisë, paraqiten si faktorë që po e shkatërrojnë gradualisht imazhin e stabilitetit të Kremlinit.
Analisti argumenton se në regjimet autoritare “imazhi i kontrollit” është thelbësor. Kur kjo fillon të thyhet, legjitimiteti politik i udhëheqësit dobësohet më shpejt sesa në sistemet demokratike.
Artikulli i Forbes paraqet dy versione kryesore se si mund të zhvillohet karriera politike e Putinit.
Skenari i parë përfshin një përmbysje të papritur të Putinit, e cila mund të rezultojë ose nga konflikti i brendshëm ose edhe nga vrasja. Në këtë rast, sipas Kaylan, do të pasonte një periudhë konkurrence e fortë për pushtet, pasi qendra të ndryshme pushteti do të përpiqeshin të mbushnin boshllëkun.
Skenari i dytë është më “institucional” dhe përshkruhet si një fund politik i kontrolluar, përmes një procesi të tipit “gjyq i inskenuar”, ku Putini do të transformohej në kurbanin qendror të regjimit. Në këtë mënyrë, siç pohon analiza, elitat ruse përreth tij mund të distancoheshin nga përgjegjësitë e luftës dhe të ruanin vazhdimësinë e aparatit shtetëror.