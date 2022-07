Fon der Lajen e korrigjoi zëdhënësen e saj: Nuk kemi dyshime që maqedonishtja është gjuha juaj

Nuk ka dyshim se gjuha maqedonase është gjuhë e juaja. Ne plotësisht e respektojmë këtë, publikoi sot në Tuiter kryetarja e Komisionit Evropian, Ursulla fon der Lajen.

Ajo dje para deputetëve të Kuvendit theksoi se Maqedonia e Veriut ka mundësi të veçantë për të ecur përpara në rrugën drejt BE-së.

There can be no doubt that the Macedonian language is your language. We fully respect that. https://t.co/YcFx63cBJZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2022