Follow Përplasen dy avionë, 4 të vdekur (Video)

Katër të vdekur është bilanci nga përplasja e dy avionëve të vegjël në aeroportin e Las Vegasit.

Një avion Piper PA-46 me një motor dhe një Cessna 172 u përplasën mbi aeroportin e Las Vegasit të Veriut në rrethana ende të paqarta të dielën pasdite.

Shkaku i përplasjes është ende nën hetim, por raportet fillestare tregojnë se Piper PA-46 po përgatitej të ulej teksa u përplas me avionin Cessna 172.

Pamjet nga skena e tragjedisë tregojnë rrënojat e djegura të njërit prej dy avionëve.

