Foda jep lajmin e madh: Zhegrova ka gjasa të luajë nga fillimi i ndeshjes
Selektori i kombëtares së Kosovës, Franco Foda në konferencë për media është pyetur se a do ta inkuadrojë yllin e Juventusit, Edon Zhegrovën në ndeshjen e madhe ndaj kombëtares së Turqisë.
Ai është përgjigjur poyitivisht duke thënë se ka gjasa që Zhegrova të luaj╒ që nga fillimi i ndeshjes, transmeton klankosova.tv
“Kam besim te të gjithë lojtarët, edhe te Zhegrova. Secila lojë ka situatat e veta. Nesër ka gjasa që Edoni të luajë nga fillimi.”, ka thënë Foda.
Kosova nesër përballet me Turqinë në ndeshjen finale të play offit për Kupën e Botës, në stadiumin legjendar Vokrri nga ora 20:45.