Fluturimi izraelit devijohet drejt Kroacisë pasi Sllovenia refuzon uljen

Fluturimi izraelit devijohet drejt Kroacisë pasi Sllovenia refuzon uljen

Sllovenia ka penguar uljen e një avioni të marrë me qira nga kompania izraelite Israir, duke përmendur mungesën e lejeve të nevojshme, transmeton Anadolu.

Kur'ban Bajram banner

Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, avioni, i operuar nga kompania kroate Trade Air në emër të kompanisë izraelite Israir, ndryshoi itinerarin dhe u drejtua për në Kroaci pasi autoritetet sllovene refuzuan t’i jepnin leje për ulje.

Drejtori ekzekutiv i kompanisë Israir, Uri Sirkis, e cilësoi vendimin si “politik”, duke pretenduar se ai ishte shkaktuar nga “kundërshtimi i qartë i Sllovenisë ndaj politikave dhe drejtimit që ndjek Izraeli”.

Qeveria sllovene deri më tani nuk ka lëshuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje.

MARKETING

Të ngjajshme

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së zgjedh 5 anëtarë jo të përhershëm për Këshillin e Sigurimit

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së zgjedh 5 anëtarë jo të përhershëm për Këshillin e Sigurimit

Mbyllet protesta pas më shumë se tre orësh, qytetarët largohen nga bulevardi me thirrje: Nesër më shumë

Mbyllet protesta pas më shumë se tre orësh, qytetarët largohen nga bulevardi me thirrje: Nesër më shumë

Sekretari amerikan i Shtetit këmbëngul: Lufta me Iranin ka mbaruar, SHBA-të arritën fitore

Sekretari amerikan i Shtetit këmbëngul: Lufta me Iranin ka mbaruar, SHBA-të arritën fitore

Gjermania nuk arrin të sigurojë ulëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-së mes kritikave për mbështetjen ndaj Izraelit

Gjermania nuk arrin të sigurojë ulëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-së mes kritikave për mbështetjen ndaj Izraelit

Rubio: Çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO s’është në agjendën e shteteve anëtare

Rubio: Çështja e anëtarësimit të Kosovës në NATO s’është në agjendën e shteteve anëtare

E trishtë: Këta janë dy të rinjtë nga Kosova që humbën jetën në Shëngjin

E trishtë: Këta janë dy të rinjtë nga Kosova që humbën jetën në Shëngjin