Flick merr dhuratë nga klubi në ditën e fundit të afatit kalimtar, një tjetër lojtar regjistrohet në ekipin e parë të Barcelonës
Barcelona ka zyrtarizuar përfshirjen e Marc Bernal në skuadrën e parë gjatë orëve të fundit të afatit kalimtar të verës. Mesfushori tashmë figuron në listën e La Ligas si lojtar senior për sezonin 2025/26.
Ky vendim u bë i mundur pas huazimit të Hector Fort te Elche, lëvizje që liroi hapësirën e nevojshme në pagat e klubit.
Flick synon ta përfshijë menjëherë 19-vjeçarin në planet e tij dhe shpreson ta ketë në dispozicion për ndeshjen e radhës kundër Valencias.
Ky promovim është gjithashtu një shpërblim për vendosmërinë e Bernal, i cili kaloi një periudhë të vështirë vitin e kaluar. Një dëmtim i rëndë në gjurin e majtë, këputje e ligamentit të kryqëzuar dhe dëmtim i meniskut të jashtëm në një ndeshje kundër Rayo Vallecano e mbajti atë jashtë fushave për gjithë sezonin.
Që nga rikthimi në stërvitje të plotë para gjashtë javësh, ai ka treguar përmirësim të vazhdueshëm nën mbikëqyrjen e stafit mjekësor të Barcelonës
Edhe pse Flick po tregohet i kujdesshëm me rikthimin e tij gradual, brenda klubit ekziston bindja se sapo të arrijë formën optimale, Bernal do të sjellë energji, kontroll dhe forcë në mesfushën katalanase.