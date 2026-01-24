Flick komenton presionin e Real Madridit në garën për titullin e La Ligës
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, mbetet i qetë pavarësisht presionit në rritje nga Real Madridi në garën për titull në La Liga.
Los Blancos që janë vetëm një pikë prapa Blaugranëve në tabelën e La Ligës, pas 20 ndeshjeve të luajtura deri tani në kampionat.
Megjithatë, trajneri gjerman i katalunasve ndihet i qetë momentalisht, pasi sipas tij ka ende shumë kohë deri në fund të sezonit.
“Ka ende shumë punë për të bërë. Do të shohim çfarë do të ndodhë. Nuk e di nëse do të kem kohë ta shikoj ndeshjen (Villarreal kundër Real Madridit) sot”, ka thënë a trajneri i Blaugranave në konferencë.
Për ndeshjen e nesërme të La Ligës kundër Real Oviedos, Flick pret fitore nga ana e ekipit të tij.
“Po luajmë në shtëpi dhe duam të fitojmë. Është diçka që na përket neve. Në ndeshjet e fundit, kundërshtari gjithmonë ka shënuar i pari dhe ne duam ta shmangim këtë”, përfundoi gjermani.