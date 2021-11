“Flamuri serb le të valojë nga Prizreni deri në Rumijë”, tre lojtarë serbë provokojnë pas ndeshjes ndaj Portugalisë – nuk ka reagim nga FIFA

Lojtarët e Serbisë duket se nuk e kanë problem që sportin ta bëjnë pjesë të politikës dhe kjo u pa edhe në takimin ndaj Portugalisë në ndeshjen që u luajt në kuadër të kualifikimeve të Kupës së Botës që mbahet në vitin 2022 në Katar.

Derisa fituan ndaj portugezëve, tre lojtarë të serbëve pas ndeshjes provokuan me tre gishta të ngirut lartë, por ajo çfarë shkruhej në fanellat e tyre ishte edhe më shqetësuese.

Flamuri serb le të valojë nga Prizreni (Kosova) deri në Rumijë (Mali i Zi)” – ishte pjesa që shkruhej në fanellat e tre lojtarëve serbë.

Another popular song by the same artist runs through a litany of additional cities in BiH and Croatia which are supposedly “ancestral Serb lands”. The map on their shirt also incl sovereign Kosovo. This kind of banal, toxic chauvinism is sadly mainstream in Vucic’s Serbia. https://t.co/DLoNPUNtf7

— Jasmin Mujanović (@JasminMuj) November 15, 2021